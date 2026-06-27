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Главная Транспорт Розетки и современное освещение: УЗ обновила часть поездов

Розетки и современное освещение: УЗ обновила часть поездов

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 17:35
УЗ запустила новые поезда: какие удобства предусмотрены для пассажиров
Новые вагоны УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram. Коллаж: Новини.LIVE

Поездки на поезде станут для украинцев ещё более комфортными. Укрзализныця обновила часть подвижного состава. Новые пассажирские вагоны будут курсировать из Днепра и Киева в Ужгород.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

Новые вагоны УЗ

В УЗ сообщили, что новые пассажирские вагоны, изготовленные в Украине, уже пополнили состав поезда №29/30 Киев — Ужгород. Остальные новые вагоны сегодня сразу отправятся в рейс №4/3 Ужгород — Днепр.

Таким образом, на маршруте Киев-Ужгород-Днепр уже курсируют шесть новых вагонов.

Поезда оснащены аккумуляторными батареями повышенной емкости, которые позволяют кондиционерам работать даже во время длительных остановок в сильную жару.

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Пассажирам доступны розетки, столики для пассажиров верхних полок, кнопки вызова проводника и современное освещение. Кроме того, туалеты оборудованы пеленальными столиками и детскими сиденьями.

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Новые вагоны УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram
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Места в новых вагонах УЗ. Фото: Укрзализныця/Telegram

Перевозчик сообщил, что с начала года на рейсах уже курсируют в общей сложности 18 новых пассажирских вагонов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли сдавать билеты УЗ, если случайно допустили ошибку в данных при покупке. В частности, допускается до 3 ошибок. Если больше — документ придется возвращать, ведь проводник не пустит вас в поезд.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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