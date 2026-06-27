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Головна Транспорт Розетки та сучасне освітлення: УЗ оновила частину потягів

Розетки та сучасне освітлення: УЗ оновила частину потягів

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 17:35
УЗ запустила нові потяги: які є зручності для пасажирів
Нові вагони УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram. Колаж: Новини.LIVE

Поїздки потягом стануть для українців ще комфортнішими. Укрзалізниця оновила частину рухомого складу. Нові пасажирські вагони курсуватимуть з Дніпра та Києва до Ужгорода.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

Нові вагони УЗ

В УЗ повідомили, що нові пасажирські вагони, виготовлені в Україні, вже поповнили склад поїзда №29/30 Київ — Ужгород. Інша частина нових вагонів сьогодні одразу вирушать у рейс №4/3 Ужгород — Дніпро.

Таким чином, на маршруті Київ-Ужгород-Дніпро вже курсують шість нових вагонів.

Потяги облаштовані акумуляторними батареями підвищеної місткості, які дозволяють працювати кондиціонерам навіть під час тривалих зупинок у сильну спеку. 

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Пасажирам доступні розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Крім того, вбиральні облаштовані сповивальними столиками й дитячими сидіннями.

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Нові вагони УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram
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Місця в нових вагонах УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Перевізник повідомив, що з початку року було загалом на рейсах вже курсують 18 нових пасажирських вагонів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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