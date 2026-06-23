Рядом с Украиной построят самый высокий подвесной мост в Европе

Новый мост в Румынии. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В Румынии построят самый высокий подвесной мост в Европе. Он будет проходить через долину реки Ребра недалеко от деревни Парва в Трансильвании. Туристы получат возможность насладиться невероятными видами на горные ландшафты Национального парка Роднейских гор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Timp Online.

Новый мост в Румынии

В городе Парва был подписан контракт на строительство подвесного моста, который будет пролегать через долину Ребры.

Эта инвестиция, ориентировочная стоимость которой составляет около 24 миллионов леев, позволит по-новому насладиться красотой горного ландшафта Родных гор.

Он будет расположен в 45 километрах от границы с Украиной, в Карпатском регионе.

Подвесной мост длиной 620 метров будет пересекать долину Ребреи. Он может стать самым высоким мостом в Европе и одной из самых зрелищных туристических достопримечательностей Румынии.

Мэр общины Парва Иоан Стругари планирует провести общественные консультации, в рамках которых граждане смогут предложить и выбрать название будущего подвесного моста.

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