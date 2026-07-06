Путешественница рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Wizz Air

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Путешественники часто выбирают для полетов венгерский лоукостер Wizz Air. Однако стоит учесть, что большинство бюджетных авиакомпаний взимают дополнительную плату за регистрацию на рейс. Чтобы не переплачивать, пассажирам необходимо зарегистрироваться в срок, установленный авиаперевозчиком.

Подробнее об алгоритмах регистрации рассказала опытная туристка dashassk_ в TikTok, передает Новини.LIVE.

Регистрация на рейс Wizz Air

Пройти регистрацию на рейс можно как в приложении, так и на сайте Wizz Air. В частности, в приложении необходимо выбрать "Зарегистрироваться на ваш рейс".

"Далее мы выбираем всех пассажиров, для которых планируем пройти регистрацию. После выбора нажимаем "Далее". Если мы по-прежнему не хотим доплачивать за места, нажимаем "Продолжить со случайным местом"", — рассказала путешественница.

После того как вы заполните данные о багаже, появится список дополнительных услуг. Их можно пролистать, нажав "Далее".

На следующем шаге вам будет доступна информация о том, какие предметы запрещены к перевозке. Вы ознакомьтесь с этим списком, прокрутите вниз и нажмите "Принять и продолжить".

"Когда вы увидите кнопку "Показать посадочные талоны" и рядом со своим именем увидите номер места, это означает, что вы успешно прошли регистрацию на рейс и теперь у вас есть полноценный билет. Чтобы увидеть свой билет, вам просто нужно нажать "Показать посадочные талоны", — добавила она.

@dashassk_ УТОЧНЕНИЕ👀 В Wizz Air онлайн-регистрация закрывается за 3 часа до вылета!!! Перепутала с Ryanair, ай-эм-соу-сори!!! Скоро будет ещё видео по RyanAir👀 ♬ оригинальная аудиозапись — Даринка-путешественница🌎

Путешественница порекомендовала дополнительно сделать скриншот и сохранить его у себя в телефоне.

Для полётов за пределы Шенгена, в частности, из Польши на Кипр, потребуется дополнительно ввести паспортные данные, чтобы подтвердить подлинность документа.

"Если, например, у вас возникла какая-то ошибка и у вас, например, написано, что вам нужно подойти к стойке регистрации, что у вас недействительный билет или он выделен серым цветом, не паникуйте, все в порядке, главное — пройти регистрацию", — успокоила она.

Путешественница пояснила, что нужно будет подойти к стойке регистрации, и сотрудники дополнительно проверят ваши документы. Такая процедура не предусматривает никаких доплат.

Согласно правилам Wizz Air, доплата взимается только за регистрацию в аэропорту, если пассажир не успел заранее пройти процедуру на сайте или в приложении.

Ранее Новини.LIVE сообщили, что Wizz Air добавил услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполя в Италии. Маршруты начали действовать 12 мая 2026 года. Они соединили этот популярный итальянский город с Балеарскими островами.