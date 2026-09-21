В Чопі буде відкрита друга зала прикордонно-митного контролю: коли запрацює

Оновлений вокзал у Чопі. Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України/Facebook

В Україні оновили залізничну станцію Чоп. Наприкінці вересня буде відкрита друга зала прикордонно-митного контролю. Пасажири зможуть проходити усі перевірки набагато швидше і зручніше.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на міжнародному економічному форумі "Карпатська інтеграційна ініціатива", передає Новини.LIVE.

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Оновлено залізничну станцію Чоп

У відомстві повідомили, що вже незабаром пасажири міжнародних поїздів, які подорожують до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії, зможуть проходити всі процедури набагато швидше і зручніше.

Оновлене приміщене розташоване у правій частині вокзалу та має окремий вихід безпосередньо на першу колію.

Завдяки модернізації в Чопі одночасно зможуть працювати одразу чотири пункти паспортного контролю.

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Оновлена зала на вокзалі у Чопі. Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України/Facebook

Оновлені каси на вокзалі у Чопі. Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України/Facebook

Будівлю залізничного вокзалу Чопу було зведено ще у 1980 році. У проєкт було закладено дві зали, проте друга довгий час не використовувалася. Після ремонту цей простір буде використовуватися задля комфорту пасажирів.

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