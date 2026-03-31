Скидки на транспорт в апреле: кто из военнослужащих имеет право

Скидки на транспорт в апреле 2026 года: кто из военнослужащих имеет право

Дата публикации 31 марта 2026 15:54
Пассажиры ждут транспорт на остановке Фото: Новини.LIVE

После начала войны тысячи украинцев стали на защиту своей страны. Государство заботится о защитниках и предусмотрело ряд социальных льгот для военных. В частности, военные имеют право на бесплатный проезд в транспорте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Какими видами транспорта могут бесплатно пользоваться военные в 2026 году

Согласно украинскому законодательству (п.7 ч. 1. ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"), защитники имеют право на бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, а также пригородными автобусами.

Кроме того, участники боевых действий имеют право раз в 2 года бесплатно или раз в год со скидкой 50% осуществлять дальние поездки:

  • железнодорожным транспортом;
  • водным транспортом;
  • воздушным транспортом;
  • междугородним автомобильным транспортом.

Льгота действует независимо от расстояния и места проживания. Чтобы ею воспользоваться необходимо предъявить удостоверение УБД установленного образца или путем получения электронного билета, который выдается на бесплатной основе.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, какие сейчас скидки действуют для студентов на билеты Укрзализныци.

Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса. Однако перевозчик убрал возможность сэкономить в Киевской кольцевой электричке.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году после после выхода на пенсию гражданам предоставляются различные льготы. В частности, часть пожилых украинцев может бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако на поезда действуют ограниченные скидки.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
