Скидки на транспорт в апреле: кто из военнослужащих имеет право

После начала войны тысячи украинцев стали на защиту своей страны. Государство заботится о защитниках и предусмотрело ряд социальных льгот для военных. В частности, военные имеют право на бесплатный проезд в транспорте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Какими видами транспорта могут бесплатно пользоваться военные в 2026 году

Согласно украинскому законодательству (п.7 ч. 1. ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"), защитники имеют право на бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, а также пригородными автобусами.

Кроме того, участники боевых действий имеют право раз в 2 года бесплатно или раз в год со скидкой 50% осуществлять дальние поездки:

железнодорожным транспортом;

водным транспортом;

воздушным транспортом;

междугородним автомобильным транспортом.

Льгота действует независимо от расстояния и места проживания. Чтобы ею воспользоваться необходимо предъявить удостоверение УБД установленного образца или путем получения электронного билета, который выдается на бесплатной основе.

