Скидки на транспорт в апреле: кто из военнослужащих имеет право

Скидки на транспорт в апреле 2026 года: кто из военнослужащих имеет право
После начала войны тысячи украинцев стали на защиту своей страны. Государство заботится о защитниках и предусмотрело ряд социальных льгот для военных. В частности, военные имеют право на бесплатный проезд в транспорте.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Какими видами транспорта могут бесплатно пользоваться военные в 2026 году
Согласно украинскому законодательству (п.7 ч. 1. ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"), защитники имеют право на бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, а также пригородными автобусами.
Кроме того, участники боевых действий имеют право раз в 2 года бесплатно или раз в год со скидкой 50% осуществлять дальние поездки:
- железнодорожным транспортом;
- водным транспортом;
- воздушным транспортом;
- междугородним автомобильным транспортом.
Льгота действует независимо от расстояния и места проживания. Чтобы ею воспользоваться необходимо предъявить удостоверение УБД установленного образца или путем получения электронного билета, который выдается на бесплатной основе.
Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса. Однако перевозчик убрал возможность сэкономить в Киевской кольцевой электричке.
Читайте Новини.LIVE!