Знижки на транспорт у квітні: хто з військових має право

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Знижки на транспорт у квітні 2026 року: хто з військових має право

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 15:54
Пасажири чекають на транспорт на зупинці Фото: Новини.LIVE

Після початку війни тисячі українців стали на захист своєї країни. Держава піклується про захисників та передбачила ряд соціальних пільг для військових. Зокрема, військові мають право на безкоштовний проїзд у транспорті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Якими видами транспорту можуть безкоштовно користуватись військові у 2026 році

Відповідно до українського законодавства (п.7 ч. 1. ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), захисники мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту, а також приміськими автобусами.

Крім того, учасники бойових дій мають право раз на 2 роки безкоштовно або раз на рік зі знижкою 50% здійснювати далекі поїздки:

  • залізничним транспортом;
  • водним транспортом;
  • повітряним транспортом;
  • міжміським автомобільним транспортом.

Пільга діє незалежно від відстані та місця проживання. Щоб нею скористатися необхідно пред’явити посвідчення УБД встановленого зразка чи шляхом отримання електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які нині знижки діють для студентів на квитки Укрзалізниці

Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу. Проте перевізник прибрав можливість зекономити у Київській кільцевій електричці. 

Також Новини.LIVE писали, що 2026 році після після виходу на пенсію громадянам надаються різні пільги. Зокрема, частина літніх українців може безплатно користуватися громадським транспортом. Проте на потяги діють обмежені знижки.

пільги військовослужбовці громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації