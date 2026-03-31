Знижки на транспорт у квітні: хто з військових має право

Пасажири чекають на транспорт на зупинці Фото: Новини.LIVE

Після початку війни тисячі українців стали на захист своєї країни. Держава піклується про захисників та передбачила ряд соціальних пільг для військових. Зокрема, військові мають право на безкоштовний проїзд у транспорті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Якими видами транспорту можуть безкоштовно користуватись військові у 2026 році

Відповідно до українського законодавства (п.7 ч. 1. ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), захисники мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту, а також приміськими автобусами.

Крім того, учасники бойових дій мають право раз на 2 роки безкоштовно або раз на рік зі знижкою 50% здійснювати далекі поїздки:

залізничним транспортом;

водним транспортом;

повітряним транспортом;

міжміським автомобільним транспортом.

Пільга діє незалежно від відстані та місця проживання. Щоб нею скористатися необхідно пред’явити посвідчення УБД встановленого зразка чи шляхом отримання електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

