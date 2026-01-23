Поляки бастуют на границе с Украиной — затруднен ли выезд в Польшу

Поляки начали забастовку на границе с Украиной — какая ситуация
Польские фермеры начали забастовку на границе с Украиной 23 января. Вследствие этого движение в пунктах пропуска может осложниться.
Фермеры бастуют перед пунктом пропуска "Долгобичув — Угринов", сообщила сайту Новини.LIVE пресс-секретарь 7-го пограничного карпатского отряда Светлана Бурда.
Какая сейчас ситуация на польской границе
По состоянию на 13:00 участники акции собрались вблизи границы в направлении польского пункта пропуска "Долгобичув", что напротив украинского "Угринов".
"Перекрытие полос движения для проезда транспортных средств в настоящее время не фиксируется. Накопление автотранспорта на въезд в Украину отсутствует", — рассказала пресс-секретарь.
Сколько людей принимают участие в акции
Количество участников мероприятия сейчас составляет около 30 человек. По имеющейся информации, официальных разрешений на блокирование движения организаторы акции не получали.
Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда находятся в постоянном взаимодействии с польскими коллегами и осуществляют непрерывный мониторинг обстановки с целью оперативного реагирования и своевременного информирования граждан о возможных изменениях в режиме трансграничного движения.
Чего требуют поляки
По предварительным данным, акция организована польскими фермерами, которые выражают свою позицию относительно условий импорта украинской агропродукции в Польшу.
Также они протестуют против положений торгового соглашения "Меркосур" между Европейским Союзом и странами Южной Америки.
Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может претендовать на гражданство Польши в 2026 году.
Также мы сообщали, почему в некоторых случаях выезд в Польшу может обернуться заключением.
Читайте Новини.LIVE!