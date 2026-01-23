Поляки бастуют на границе с Украиной — затруднен ли выезд в Польшу

Забастовка польских фермеров возле границы с Украиной. Фото: ГПСУ

Польские фермеры начали забастовку на границе с Украиной 23 января. Вследствие этого движение в пунктах пропуска может осложниться.

Фермеры бастуют перед пунктом пропуска "Долгобичув — Угринов", сообщила сайту Новини.LIVE пресс-секретарь 7-го пограничного карпатского отряда Светлана Бурда.

Реклама

Читайте также:

Какая сейчас ситуация на польской границе

По состоянию на 13:00 участники акции собрались вблизи границы в направлении польского пункта пропуска "Долгобичув", что напротив украинского "Угринов".

"Перекрытие полос движения для проезда транспортных средств в настоящее время не фиксируется. Накопление автотранспорта на въезд в Украину отсутствует", — рассказала пресс-секретарь.

Забастовка поляков у границы с Украиной. Фото: ГПСУ

Сколько людей принимают участие в акции

Количество участников мероприятия сейчас составляет около 30 человек. По имеющейся информации, официальных разрешений на блокирование движения организаторы акции не получали.

Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда находятся в постоянном взаимодействии с польскими коллегами и осуществляют непрерывный мониторинг обстановки с целью оперативного реагирования и своевременного информирования граждан о возможных изменениях в режиме трансграничного движения.

Забастовка поляков у границы с Украиной. Фото: ГПСУ

Забастовка поляков возле границы с Украиной. Фото: ГПСУ

Чего требуют поляки

По предварительным данным, акция организована польскими фермерами, которые выражают свою позицию относительно условий импорта украинской агропродукции в Польшу.

Также они протестуют против положений торгового соглашения "Меркосур" между Европейским Союзом и странами Южной Америки.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может претендовать на гражданство Польши в 2026 году.

Также мы сообщали, почему в некоторых случаях выезд в Польшу может обернуться заключением.