Поездка на поезде УЗ: на какие рейсы нужно распечатывать билеты (список)

Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Благодаря цифровизации украинцы могут заключить брак, уплатить налоги, подать заявление в суд, приобрести любые товары или забронировать билеты на отдых. Однако пассажирам Укрзализныци следует помнить, что на ряд международных рейсов необходимо подготовить распечатанные посадочные талоны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

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Когда в поезд не пустят без распечатанных билетов

При посадке на рейсы внутри Украины пассажирам достаточно предъявить билеты в электронном формате.

Однако пассажирам, планирующим поездку на некоторых международных рейсах УЗ, необходимо распечатать билеты.

В частности, железнодорожники и пограничники в Австрии и Венгрии проверяют наличие у пассажиров бумажного распечатанного посадочного документа. На билетах ставятся отметки, а также фиксируются необходимые данные для статистики и отчетности.

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Пассажирам необходимо обязательно распечатывать билеты на поезда:

009К Киев — Будапешт;

010К Будапешт — Киев;

749Д Киев — Вена;

149Д Вена — Киев;

140Д Чоп — Вена;

146Д Чоп — Вена;

143Д Вена — Чоп.

Если пассажир по каким-либо причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут потребовать оплаты за транзитный проезд.

На других поездах Укрзализныци, в том числе и международных, пассажир может предъявить при посадке билет с QR-кодом на смартфоне или другом гаджете.

Скачать PDF-билет для распечатки можно в приложении «Укрзализныци».

Проводник должен отсканировать документ с помощью приложения мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в октябре 2026 года. Сейчас между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд 067 К, который отправляется из Киева в 19:29 и останавливается в Хелме в 06:18. Путь в среднем занимает 15 часов.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.