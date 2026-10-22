Поїздка потягом УЗ: на які рейси треба роздруковувати квитки (список)

Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Завдяки діджиталізації українці можуть одружитись, заплатити податки, подати заяву до суду, придбати будь-які товари чи забронювати квитки у відпустку. Проте пасажирам Укрзалізниці варто пам'ятати, що на низку міжнародних рейсів треба підготувати роздруковані посадкові талони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

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Коли в потяг не пустять без роздрукованих квитків

Під час посадки на рейсах всередині України, пасажирам достатньо пред'явити квитки в електронному форматі.

Проте для пасажирів, які планують поїздку деякими міжнародними рейсами УЗ мають роздрукувати квитки.

Зокрема, залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині перевіряють наявність паперового роздрукованого посадкового документа у мандрівників. На квитках робляться позначки, а також фіксуються необхідні дані для статистики та звітності.

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Пасажирам необхідно обов'язково друкувати квитки на потяги:

009К Київ — Будапешт;

010К Будапешт — Київ;

749Д Київ — Відень;

149Д Відень — Київ;

140Д Чоп — Відень;

146Д Чоп — Відень;

143Д Відень — Чоп.

Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух.

На інших потягах Укрзалізниці, в тому числі й міжнародних, пасажир може пред'явити при посадці квиток із QR-кодом на смартфоні чи іншому гаджеті.

Завантажити pdf-квиток, щоб роздрукувати його можна в додатку Укрзалізниці.

Провідник має відсканувати документ застосунком мобільного терміналу контролю документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у жовтні 2026 року. Нині між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К, який відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Дорога в середньому займає 15 годин.

Також Новини.LIVE писали, чому в Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.