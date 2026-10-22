Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Доведеться доплачувати: чому пасажирів УЗ можуть не пустити в потяг

Доведеться доплачувати: чому пасажирів УЗ можуть не пустити в потяг

Ua ru
22 жовтня 2026 12:37
Поїздка потягом УЗ: на які рейси треба роздруковувати квитки (список)
Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Завдяки діджиталізації українці можуть одружитись, заплатити податки, подати заяву до суду, придбати будь-які товари чи забронювати квитки у відпустку. Проте пасажирам Укрзалізниці варто пам'ятати, що на низку міжнародних рейсів треба підготувати роздруковані посадкові талони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Реклама

Коли в потяг не пустять без роздрукованих квитків

Під час посадки на рейсах всередині України, пасажирам достатньо пред'явити квитки в електронному форматі.

Проте для пасажирів, які планують поїздку деякими міжнародними рейсами УЗ мають роздрукувати квитки.

Зокрема, залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині перевіряють наявність паперового роздрукованого посадкового документа у мандрівників. На квитках робляться позначки, а також фіксуються необхідні дані для статистики та звітності.

Читайте також:

Пасажирам необхідно обов'язково друкувати квитки на потяги:

  • 009К Київ — Будапешт;
  • 010К Будапешт — Київ;
  • 749Д Київ — Відень;
  • 149Д Відень — Київ;
  • 140Д Чоп — Відень;
  • 146Д Чоп — Відень;
  •  143Д Відень — Чоп. 

Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух.

На інших потягах Укрзалізниці, в тому числі й міжнародних, пасажир може пред'явити при посадці квиток із QR-кодом на смартфоні чи іншому гаджеті.

Завантажити pdf-квиток, щоб роздрукувати його можна в додатку Укрзалізниці.

Провідник має відсканувати документ застосунком мобільного терміналу контролю документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують квитки на потяг Укрзалізниці з Києва до Варшави у жовтні 2026 року. Нині між Києвом та Варшавою щодня курсує потяг 067 К, який відправляється з Києва о 19:29 та зупиняється в Хелмі о 06:18. Дорога в середньому займає 15 годин.

Також Новини.LIVE писали, чому в Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Укрзалізниця правила подорож поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації