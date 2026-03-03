Станция метро "Контрактовая площадь" — что уникального нашли при ее раскопках

При строительстве какой станции метро в Киеве обнаружили уникальную находку
Станция "Контрактовая площадь" в столичном метрополитене одна из самых загруженных — ежедневно она перевозит около 50 тысяч киевлян и гостей города. Во время проведения подземных работ строители выявили уникальные исторические артефакти.
Малоизвестный факт о станции метро "Контрактовая площадь"
На глубине 8-12 метров были обнаружены остатки деревянных срубов 10-11 века. Строители рассказали, что они довольно хорошо сохранились и даже пахли хвоей.
Такая находка стала настоящей сенсацией, ведь раньше считалось, что жители древнего Подола жили в примитивных землянках.
Также были найдены монеты и керамика, которые теперь хранятся в музеях Киева.
Из-за важной археологической находки открытие станции "Контрактовая площадь" задержали на год. Однако у историков было мало времени, чтобы хорошо исследовать артефакты, и большинство находок закопали в земле.
Что еще известно о станции "Контрактовая площадь"
Станция "Контрактовая площадь" является 17-й в столичном метрополитене, она была открыта 17 декабря 1976 года. Ее первое название было соответствующее советской эпохе — "Красная площадь".
Переименована в "Контрактовую площадь" она была уже только в 1990-м году. Такое название станция получила из-за того, что расположена под площадью, где в 19 веке проходили знаменитые контрактовые ярмарки, которые впоследствии переросли в бизнес-форумы.
Длина платформы составляет около 100 метров, а глубина — 8-10 метров, что делает ее одной из "самых высоких" в столичном метрополитене. Платформа "Контрактовой площади" имеет островной тип, благодаря чему пассажиры могут любоваться симметрией колонн, пока ждут свой поезд.
