Станція метро "Контрактова площа" — які цікаві артефакти знайшли при її будівництві

При будівництві якої станції метро в Києві виявлили унікальні артефакти
Станція "Контрактова площа" в столичному метрополітені одна із найзавантаженіших — щодня вона перевозить близько 50 тисяч киян та гостей міста. Цікаво, що під час її будівництва було виявлено багато історичних артефактів.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Двори Києва.
Маловідомий факт про станцію метро "Контрактова площа"
На глибині 8-12 метрів було виявлено залишки дерев'яних зрубів 10-11 століття. Будівельники розповіли, що вони доволі добре збереглися та навіть пахли хвоєю.
Така знахідка стала справжньою сенсацією, адже раніше вважалося, що жителі стародавнього Подолу мешкали у примітивних землянках.
Також було знайдено монети та кераміку, які тепер зберігаються в музеях Києва.
Через важливу археологічну знахідку відкриття станції "Контрактова площа" затримали на рік. Проте в істориків було мало часу, щоб добре дослідити артефакти, і більшість знахідок закопали в землі.
Що ще відомо про станцію "Контрактова площа"
Станція "Контрактова площа" є 17-ою в столичному метрополітені, її було відкрито 17 грудня 1976 року. Її перша назва була відповідна до радянської епохи —"Червона площа".
Перейменована на "Контрактову площу" вона була вже аж у 1990-му році. Таку назву станція отримала через те, що розташована під площею, де в 19 столітті проходили знамениті контрактові ярмарки, які згодом переросли у бізнес-форуми.
Довжина платформи складає близько 100 метрів, а глибина — 8-10 метрів, що робить її одну з "найвищих" у столичному метрополітені. Платформа "Контрактової площі" має острівний тип, завдяки чому пасажири можуть милуватися симетрією колон, поки чекають на свій потяг.
