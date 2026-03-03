Відео
Україна
При будівництві якої станції метро в Києві виявлили унікальні артефакти

При будівництві якої станції метро в Києві виявлили унікальні артефакти

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 07:32
Станція метро "Контрактова площа" — які цікаві артефакти знайшли при її будівництві
Люди лобираються на роботу та навчання на метро. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Станція "Контрактова площа" в столичному метрополітені одна із найзавантаженіших — щодня вона перевозить близько 50 тисяч киян та гостей міста. Цікаво, що під час її будівництва було виявлено багато історичних артефактів.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Двори Києва.

Читайте також:

Маловідомий факт про станцію метро "Контрактова площа"

На глибині 8-12 метрів було виявлено залишки дерев'яних зрубів 10-11 століття. Будівельники розповіли, що вони доволі добре збереглися та навіть пахли хвоєю.

Така знахідка стала справжньою сенсацією, адже раніше вважалося, що жителі стародавнього Подолу мешкали у примітивних землянках.

Також було знайдено монети та кераміку, які тепер зберігаються в музеях Києва.

Через важливу археологічну знахідку відкриття станції "Контрактова площа" затримали на рік. Проте в істориків було мало часу, щоб добре дослідити артефакти, і більшість знахідок закопали в землі.

Що ще відомо про станцію "Контрактова площа"

Станція "Контрактова площа" є 17-ою в столичному метрополітені, її було відкрито 17 грудня 1976 року. Її перша назва була відповідна до радянської епохи —"Червона площа".

Перейменована на "Контрактову площу" вона була вже аж у 1990-му році. Таку назву станція отримала через те, що розташована під площею, де в 19 столітті проходили знамениті контрактові ярмарки, які згодом переросли у бізнес-форуми.

Довжина платформи складає близько 100 метрів, а глибина — 8-10 метрів, що робить її одну з "найвищих" у столичному метрополітені. Платформа "Контрактової площі" має острівний тип, завдяки чому пасажири можуть милуватися симетрією колон, поки чекають на свій потяг.

Раніше ми розповідали, що на станції метро "Золоті ворота" у Києві з'явилася інтерактивна інсталяція "Мапа Мрій: Україна". На ній кожен охочий синьо-жовтими наліпками може залишити позначку про рідне місто чи село та поділитися особистою історією, пов'язаною з цим місцем.

Також ми писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи. У літній час вони принесуть найбільшу прохолоду.

 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
