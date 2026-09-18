Перевозка животных в поездах УЗ: правила в сентябре 2026 года

Пассажирка «Укрзализныци» со своим питомцем. Фото: УЗ/Facebook

Планируя поездку на поезде, владельцы животных должны помнить, что они полностью несут ответственность за своих питомцев. В частности, Укрзализныця установила определенные правила и ограничения на перевозку собак и кошек в пассажирских вагонах. Требования более строгие для рейсов, курсирующих в Европу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

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Какие документы необходимы для выезда с животными за границу

Для поездок на международных рейсах УЗ владельцам животных необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт международного образца и действующий международный сертификат о состоянии здоровья животного от Госпродпотребслужбы.

Кроме того, для поездки с кошкой, собакой или хорьком в страны Европейского Союза обязательно требуются:

микрочип или четкая татуировка у животного, нанесенная до 3.07.2011;

действующая прививка против бешенства;

результат исследования на титр антирабических антител;

ветеринарный сертификат для некоммерческого перемещения животного и письменная декларация, подтверждающая некоммерческий характер перевозки животного.

Мелкие животные (кошки, собаки мелких пород ростом до 45 см в холке)

При условии выкупа всех мест в купе кошки и собаки могут находиться без переноски для здоровой активности и сна.

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Сама переноска не обязательно должна быть большой и жесткой конструкцией — достаточно современной сумки-переноски, рюкзака-переноски или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.

Крупные собаки (выше 45 см в холке)

В скоростном поезде Интерсити+ крупным собакам разрешается путешествовать при условии выкупа всех мест, расположенных единым блоком в ряду. Во время поездки животное должно находиться на полу рядом со своим владельцем, под сиденьями или рядом с ними.



Кроме того, необходимо также выкупить все места в спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "RIC".

Крупных собак запрещено перевозить в поездах Варшава — Рава-Русская, Братислава — Чоп, Мукачево — Кошице и других международных рейсах с сидячими местами.

На рейсы в Польшу билет на питомца покупать не нужно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадковый документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.