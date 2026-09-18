Перевезення тварин в потягах УЗ: правила у вересні 2026 року

Пасажирка Укрзалізниці зі своїм улюбленцем. Фото: УЗ/Facebook

Плануючи подорож потягом, власники тварин повинні пам’ятати, що вони повністю несуть відповідальність за своїх улюбленців. Зокрема, Укрзалізниця встановила певні правила та обмеження для перевезення собак/котів у пасажирських вагонах. Вимоги більш суворі на рейси, які курсують до Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

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Як документи необхідні для виїзду з тваринами за кордон

Для поїздок на міжнародних рейсах УЗ власникам тварин необхідно мати із собою ветеринарний паспорт міжнародного зразка та дійсний міжнародний сертифікат про стан здоров’я тварини від Держпродспоживслужби.

Крім того, для подорожі з котом, собакою або тхором у країни Європейського Союзу обов'язково необхідні:

мікрочіп або чітке татуювання в тварини, нанесене до 3.07.2011;

дійсне щеплення проти сказу;

результат дослідження на титр антирабічних антитіл;

сертифікат здоров’я тварини для некомерційного переміщення та письмова декларація, що підтверджує некомерційне перевезення тварини.

Маленькі тварини (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці)

За умови викупу всіх місць у купе коти та собаки можуть перебувати без переноски для здорової активності та сну.

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Сама переноска не обов'язково має бути великою та жорсткою конструкцією — достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.

Великі собаки (вище 45 см в холці)

У швидкісному поїзді Інтерсіті+ великим собакам дозволяється подорожувати за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Під час поїздки тварина має перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них.



Окрім того, також потрібно викупати всі місця у спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC).

Великих собак заборонено перевозити у потягах Варшава — Рава-Руська, Братислава — Чоп, Мукачево — Кошице та інших міжнародних рейсах з місцями для сидіння.

На рейси до Польщі квиток на улюбленця купувати не потрібно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.