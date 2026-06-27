Поездка на поезде УЗ: до какого возраста ребенку не нужен билет

Маленькая украинка путешествует на поезде УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Украинцы с детьми имеют возможность сэкономить. В частности, некоторые маленькие пассажиры могут путешествовать бесплатно или получать скидки на билеты на поезда Укрзализныци. Также детям доступны определенные услуги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Бесплатные поездки на поезде с детьми

В частности, до определенного возраста дети могут путешествовать бесплатно в сопровождении взрослых, без отдельного места.

Дети, не занимающие отдельного места в поезде, могут путешествовать по Украине до 5 лет включительно. На рейсах в Молдову и обратно маленькие украинцы могут ездить без доплаты до 4 лет включительно, а в Румынию, Польшу, Словакию, Австрию, Венгрию и обратно — до 3 лет включительно.

В Укрзализныце предупредили, что при путешествии по Украине с двумя и более детьми в возрасте до 5 лет включительно необходимо приобретать детский билет. В частности, на каждых двух детей в возрасте до 5 лет нужно приобрести 1 детский билет.

Путешествовать по Европе без отдельного билета можно с одним ребенком в возрасте до 3 лет включительно. Если детей больше, необходимо приобретать детские билеты на каждого.

Кроме того, для детей в возрасте от 6 до 13 лет действует скидка 25% от тарифной стоимости билета. На рейсах в Молдову и обратно действует скидка 62–64% от общей стоимости билета для детей от 5 до 9 лет.

На билеты для детей в Европу действует 50% скидка, однако она не распространяется на места в вагонах плацкарт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.

Также Новини.LIVE писали о том, как можно сэкономить на билетах Укрзализныци. Путешественница рассказала, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. С помощью некоторых лайфхаков иногда можно сэкономить до 500 гривен.