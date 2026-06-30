Покупка билетов УЗ: почему полку нельзя забронировать, пока вводишь свои данные в приложении или на сайте перевозчика

Билеты Укрзализныци. Фото: Укрзализныця, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В разгар летних отпусков покупка билетов на поезд Укрзализныци превращается в сложный квест. В отличие от автобуса, в вагоне есть возможность отдохнуть и поспать. Перевозчик объяснил, почему полка не бронируется, пока вы вводите свои данные для покупки билетов.

Об этом рассказали представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Нюансы бронирования билетов УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на то, что не успела забронировать нужные места в поезде, ведь пока она вводила данные, их кто-то уже выкупил.

"Зачем тогда показывать, что места доступны, если их не бронируют хотя бы на время оформления?", — добавила она.

https://www.threads.com/@ksyu_meier/post/DaMyhjgjcK9?xmt=AQG0XpAUEyizlDDeV_acpfSZ5fvCzkiKG1mL4kxcRxdfcA

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В Укрзализныце рассказали, что место не может быть забронировано только на время ввода данных, ведь тогда тысячи пользователей могли бы просто удерживать десятки мест, не завершая оформление.

Перевозчик подчеркнул, что из-за такой возможности предварительного бронирования другие пассажиры вообще не смогли бы приобрести билеты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли сдавать билеты Укрзализныце, если случайно допустили ошибку в данных при покупке. В частности, допускается до 3 ошибок. Если больше — билет придется возвращать, ведь проводник не пустит вас в поезд.

Также Новини.LIVE писали о том, как лучше покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться функцией "автовыкупа", и система приобретет нужные места за вас. Однако она доступна не на всех направлениях.