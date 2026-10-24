Переход на зимнее время: в УЗ напомнили о важном

Переход на зимнее время: когда нужно быть на вокзале, чтобы не пропустить свой поезд
В ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время. Украинцы переводят стрелки часов на час назад, и ночь становится длиннее. В Укрзализныце дали рекомендации пассажирам, которые этой ночью будут путешествовать на поездах.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Расписание Укрзализныци при переходе на зимнее время
В УЗ напомнили, что в ночь с 24 на 25 октября Украина переходит на зимнее время. В частности, в 04:00 утра часы будут переведены на час назад — на 03:00, поэтому у украинцев появляется лишний час.
Современные гаджеты перейдут на летнее время автоматически, а вот механические часы стоит перевести немного заранее вручную.
Поезда Укрзализныци в это же время будут курсировать по обновленному, актуальному расписанию, поэтому если у вас запланирована поездка на утреннем поезде — стоит проверить билет и спланировать выезд, чтобы не опоздать.
Время прибытия, указанное в билете, уже учитывает переход на зимнее время, поэтому пассажиры будут прибывать по новому времени.
Пассажирам перевозчик рекомендовал проверить часы и будильники, которые не обновляются автоматически.
В Укрзализныце добавили, что необходимо сверить время отправления поезда с билетом в приложении Укрзализныци.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.
Также Новини.LIVE писали, почему стоимость билетов на поезда Укрзализныци может меняться. Окончательные цены для пассажиров зависят от класса выбранного вагона, условий проезда и места. Кроме того, важное значение имеют день недели, календарный период и коэффициент фирменности.