Перехід на зимовий час: в УЗ нагадали про важливе

Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

У ніч проти 25 жовтня Україна переходить на зимовий час. Українці переводять стрілки годинників на годину назад і ніч стає довшою. В Укрзалізниці надали рекомендації пасажирам, які цієї ночі будуть мандрувати потягами.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу УЗ.

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Графік Укрзалізниці при переході на зимовий час

В УЗ нагадали, що у ніч з 24 на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час. Зокрема, о 04:00 ранку годинник буде переведено на годину назад — на 03:00, тож в українців з’являється зайва година.

Сучасні гаджети перейдуть на літній час автоматично, а ось механічні годинники варто перевести трохи заздалегідь вручну.

Потяги Укрзалізниці в той же час, курсуватимуть за оновленим, актуальним часом, тому якщо у вас запланована мандрівка ранковим потягом — варто перевірити квиток та спланувати виїзд, щоб не запізнитися.

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Час прибуття, зазначений у квитку, уже враховує перехід на зимовий час, тож пасажири прибуватимуть за новим часом.

Пасажирам перевізник порекомендував перевірити годинники та будильники, які не оновлюються автоматично.

В УЗ додали, що необхідно звірити час відправлення поїзда з квитком у застосунку Укрзалізниці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому в Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали, чому вартість квитків на потяги Укрзалізниці можуть змінюватися. Остаточні ціни для пасажирів залежать від класу обраного вагона, умов проїзду та місця. Плюс важливе значення має день тижня, календарний період і коефіцієнт фірмовості.