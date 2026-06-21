Пассажиры УЗ имеют право вернуть утерянные вещи: куда следует обратиться

Пассажирка путешествует на поезде Укрзализныци. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В Украине разгар летних отпусков, и тысячи пассажиров отправляются на долгожданный отдых. Однако поездку может испортить вещь, потерянная в поезде Укрзализныци. Не лишним будет знать, как действовать, если по окончании поездки вы не можете найти любимые наушники или кофту.

Алгоритм действий в случае потери вещей в поезде изложен в 17-м разделе Правил перевозки «Укрзализныци», сообщает Новини.LIVE.

Что УЗ делает с потерянными вещами

По правилам, на вокзале или в поезде при обнаружении потерянных вещей составляется специальный акт. В нем подробно описывается, что именно было найдено и обстоятельства, при которых они были обнаружены.

Документ составляется при участии лица, обнаружившего вещи: в поезде — начальником поезда (старшим стюардом) в присутствии проводника (стюарда) вагона, на станции — начальником станции (вокзала). Копия этого акта выдается лицу, обнаружившему вещь.

На каждую найденную вещь прикрепляют ярлык с указанием станции и порядкового номера, под которым предмет записан в учетной книге, а перед пломбированием составляется опись в присутствии патрульного.

Как и где забрать утерянную вещь в поезде УЗ

Все потерянные вещи на вокзалах и в поездах попадают в бюро находок. Пассажир может заполнить специальную форму на сайте перевозчика или позвонить на горячую линию 0 800 503 111.

Стоит учесть, что пассажир должен доказать своё право на утерянные вещи. В частности, он должен письменно указать точные приметы предметов и их содержимое или предоставить ключи от замков, которыми закрыты вещи (с подтверждением того, что это действительно ключи от этих замков).

При этом владелец утерянной вещи должен уплатить определенную сумму за хранение вещи, а также выдать расписку в произвольной форме о получении вещей. Пассажир должен указать в ней место постоянного проживания, серию и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что билеты на поезда в Польшу временно исчезли из продажи. Украинцы массово жалуются на невозможность добраться по железной дороге в соседнюю страну. В Укрзализныце назвали причину этой проблемы.

Также Новини.LIVE писали о том, как следует покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться автовыкупом, и система приобретёт нужные места за вас. Однако эта услуга доступна не на всех направлениях.