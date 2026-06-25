Пассажиры Ryanair обнаружили в самолете "тайный" бизнес-класс

Секретный ряд Ryanair. Фото: Pexels, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Пассажиры Ryanair обнаружили «тайный» бизнес-класс. Речь идет о местах, оснащенных дополнительными удобствами, о которых многие путешественники даже не подозревают.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Irish Mirror.

Секретное место в самолете Ryanair

Большинство лоукостеров предлагают мало места в самолетах, взимают дополнительные сборы за выбор места и дополнительный багаж. Несмотря на такой подход, пассажиры просят авиакомпанию добавить услуги, которые могли бы повысить комфорт во время полетов.

В ответ на это компания часто в соцсетях намекает на "обновления" или премиум-услуги, а потом оказывается, что у неё на самом деле нет никаких планов по их внедрению. Поэтому пассажирам приходится "спасать" себя в самолете самостоятельно.

В частности, одна из пассажирок рассказала, что 29-й ряд — это единственное место в самолете Ryanair, где есть собственная розетка. Она расположена за откидным столиком кресла. Однако вместо настоящей розетки там обычная наклейка. Компания в очередной раз подшутила над путешественниками.

Авиакомпания Ryanair не предлагает бизнес-класс на своих рейсах. В креслах также нет розеток для пассажиров, а также других средств зарядки на борту, таких как USB-порты. Это связано с тем, что их флот строго ориентирован на бюджетные перелеты.

Вместо этого авиакомпания рекомендует пассажирам полностью зарядить все устройства, которыми они планируют пользоваться во время полёта, ещё до посадки на борт.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полёт.

Также Новини.LIVE писали, что осенью Ryanair расширит авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры смогут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.