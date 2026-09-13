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Главная Транспорт Пассажир упал на рельсы метро: как спасти жизнь

Пассажир упал на рельсы метро: как спасти жизнь

Ua ru
13 сентября 2026 08:34
Опасность в метро: как действовать, если пассажир упал на пути
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Каждый день тысячи пассажиров ездят по делам в киевском метро. Самый большой страх каждого пассажира в метро — уронить вещь или самому упасть на пути. Из-за сильного стресса и одного неверного шага человек может лишиться жизни.

Опытный машинист Дмитрий Рода рассказал в Instagram, что делать в таких ситуациях, передает Новини.LIVE.

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Что делать, если упал на пути в метро

Машинист предупредил пассажиров: если так случилось, что ваша личная вещь упала на путь, — ни в коем случае не лезьте за ней. Пассажиру необходимо обратиться к дежурному на станции и попросить помочь достать потерянную вещь.

Специалист также объяснил, как действовать, если вы случайно упали на рельсы, находящиеся под напряжением.

"Есть два варианта — поезд едет или поезд не едет. Ваша задача — показывать движения даже рукой, просто круговым движением. Это для нас сигнал "стоп", чтобы сообщить об этом дежурному на станции", — пояснил машинист.

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Он предупредил, что ни в коем случае нельзя пытаться слезть на пути, пытаясь помочь человеку.

Машинист рассказал, что на путях есть специальный желоб. Если поезд уже близко, пассажиру следует спрятаться в этом желобе.

При этом нужно плотно прижаться, а не приседать и не наклоняться. Машинист пояснил, что в том случае, если капюшон будет торчать, поезд зацепит пассажира и утащит за собой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также очень опасно пытаться залезть на платформу через контактную рельсу.

Если человек остаётся в сознании, машинист советует отойти к началу платформы, где находятся станционные часы или зеркало. Именно в этом месте больше шансов, что машинист увидит пассажира и не произойдёт никаких травматичных и опасных ситуаций.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

метро опасность общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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