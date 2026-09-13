Небезпека в метро: як діяти, якщо пасажир впав на колію

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня у підземці Києва добираються у справах тисячі пасажирів. Найбільший страх кожного громадянина в метрополітені — впустити річ або самому впасти на колію. Через сильний стрес та один невірний крок людина може втратити життя.

Досвідчений машиніст Dmitrij Roda| розповів в Instagram, що робити в таких ситуаціях, передає Новини.LIVE.

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Що робити, якщо впав на колію в метро

Машиніст застеріг пасажирів, якщо вже так сталося, що впала ваша особиста річ на колію — ні в якому разі не лізьте за нею. Пасажиру необхідно звернутися до чергового на станції та попросити допомогти дістати загублену річ.

Фахівець також пояснив як діяти, якщо ви випадково впали на колію, яка під напругою.

"Є два варіанти — поїзд їде чи поїзд не їде. Ваша задача – показувати рухи навіть рукою, так просто круговим рухом. Це для нас сигнал "стоп", сказати про це черговим по станції", — пояснив машиніст.

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Він попередив, що ні в якому разі не можна намагатися злізти колії, намагаючись допомогти людині.

Машиніст розповів, що на колії є спеціальний жолобок. Якщо потяг вже близько, пасажиру варто заховатися у цей жолобок.

При цьому варто добре лягти, а не присісти чи не хилитися. Машиніст пояснив, що в тому випадку, якщо капюшон буде стирчати, потяг зачепить пасажира і потягне за собою.

Також дуже небезпечно людині намагатися вилазити на платформу через контактну рейку.

Якщо людина залишається при свідомості, машиніст порадив відійти до початку платформи, де станційний годинник або дзеркало. Саме в цьому місці більше шансів, що машиніст побачить пасажира і не буде ніяких травматичних і небезпечних моментів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

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