Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Многие жители и гости Киева утром добираются на метро и даже не догадываются о том, насколько на станциях всё продумано до мелочей. Опытный машинист рассказал пассажирам об одной интересной детали, касающейся дверей в вагоне метро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео dmytro_driver в социальной сети TikTok.

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Как машинист не путает двери в метро

Специалист объяснил, как машинисты не путают, с какой стороны нужно открывать двери вагона, если платформа расположена с правой стороны.

Машинист рассказал, что в столичном метрополитене таких станций три — "Днепр", "Вирлица" и "Красный Хутор".

"Первое, что защищает машиниста от случайного открытия дверей с городской стороны, — это специальные флажки, которые находятся над кнопками открытия левых и правых дверей. Они исключают даже случайное нажатие на кнопку, чтобы двери открылись с другой, неправильной стороны", — сказал он.

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Кроме того, согласно инструкции, при отправлении со станции на следующую, где платформа будет с правой стороны, машинист обязан закрыть фланцем кнопку открытия левых дверей и открыть фланец открытия правых дверей.

"Точно так же после отправления со станции, где платформа находилась с правой стороны, машинист закрывает фланец кнопки открытия правых дверей и открывает фланец открытия левых дверей", — добавил мужчина.

По словам машиниста, на каждой станции метрополитена есть дополнительные мониторы, на которых текстом указано, что двери расположены справа.

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