Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Багато жителів та гостей Києва добирається зранку метрополітеном і на навіть не здогадується про те, наскільки на станціях все організовано до дрібниць. Досвідчений машиніст пояснив пасажир цікаву деталь про двері у вагоні підземки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відео dmytro_driver в соцмережі TikTok.

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Як машиніст не плутає двері в метро

Фахівець пояснив, як не плутають машиністи, з якої сторони треба відкривати двері вагону, якщо платформа розташована з правої сторони.

Машиніст розповів, що в столичному метрополітені таких станцій три — "Дніпро", "Вирлиця" та "Червоний Хутір".

"Першим, що захищає машиніста від випадкового відкривання дверей міського боку, це спеціальні прапорці, які знаходяться над кнопками відкриття лівих та правих дверей. Вони унеможливлюють навіть випадкове натискання на кнопку, щоб двері відкрилися з іншої, неправильної сторони", — сказав він.

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Крім того, за інструкцією, при відправленні зі станції на наступну, яка буде платформою з правої сторони, машиніст зобов'язаний закрити фланцем кнопку відкриття лівих дверей і відкрити фланець відкриття правих дверей.

"Так само після відправлення зі станції, де платформа була з правої сторони, машиніст закриває фланець кнопки відкриття правих дверей і відкриває фланець відкриття лівих дверей", — додав чоловік.

За словами машиніста, на кожній станції метрополітену є додаткові моніторчики, на яких текстом написано, що двері розташовано праворуч.

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