Одна из стран ЕС оснастила туннели сетями 5G

5G в туннелях Чехии. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Чешский оператор железнодорожной инфраструктуры "Správa železnic" в сотрудничестве с операторами мобильной связи завершил развертывание сети 5G в железнодорожных туннелях. Данный проект позволит улучшить качество услуг связи и передачи данных для пассажиров на маршруте Прага — Брно/Острава, а также подготовит инфраструктуру к внедрению будущей системы железнодорожной связи FRMCS.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

5G в туннелях Чехии

Отмечается, что работы начались в марте прошлого года, а их стоимость составила почти 73 млн чешских крон (3,01 млн евро). Благодаря этим работам были устранены так называемые "мертвые зоны" в Витковском туннеле в Праге и в Красиковском туннеле, где услуги связи были ограничены или вообще недоступны.

В туннелях установлены специальные излучающие кабели и оптические соединения. У входов в туннели оборудованы технологические узлы, где мобильные операторы в координации с Správa železnic установили свое оборудование.

В ближайшие годы операторы мобильной связи и Správa železnic планируют расширить покрытие до 158 локаций вдоль четырёх основных железнодорожных коридоров. Это маршруты Прага–Хеб, Прага–Ческе-Будейовице, Прага–Дечин и Пржеров–Бржецлав.

Исполнителем проекта выступила компания AŽD, специализирующаяся на железнодорожных технологиях и системах безопасности.

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