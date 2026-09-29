Метро в Киеве: что следует знать пассажирам о станции «Крещатик»

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен был открыт более 60 лет назад. Его стены хранят историю и защищают киевлян и гостей города от российских дронов и ракет. Одной из первых была открыта станция "Крещатик", которая и сегодня остается одной из самых загруженных в метро.

Соответствующее видео опубликовал канал "ТиКиев" в социальной сети TikTok, передает Новини.LIVE.

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Чем уникальна станция метро "Крещатик"

Станция метро "Крещатик" — настоящая легенда киевского метрополитена. Она была открыта в 1960 году. Станция расположена на красной ветке, между станциями "Арсенальная" и "Театральная".

Ее открыли в 1960 году. Несмотря на то, что это обычная колонная станция без особого декора, она сразу стала главной достопримечательностью в центре Киева.

Пилоны отделаны мрамором, а майоликовые вставки украшены растительными орнаментами, созданными по мотивам украинской ковровой орнаментики.

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Станция получила своё название в честь улицы Крещатик, на которой она расположена. Эту улицу считают сердцем столицы.

В первые годы после открытия выход был только один — в сторону Институтской. Второй вестибюль на углу Крещатика и Прорезной появился только в 1976 году.

Станция "Крещатик" стала первой пересадочной станцией в Киеве. В частности, в 1976 году её соединили подземным переходом со станцией "Майдан Независимости".

Ежедневно мимо станции "Крещатик" проходят десятки тысяч пассажиров. И до сих пор, несмотря на довольно простой интерьер, именно отсюда для многих начинается знакомство с киевским метро.

Ранее Новини.LIVE писали, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.

Также Новини.LIVE писали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон входят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.