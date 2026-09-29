Метро в Києві: що варто знати пасажирам про станцію "Хрещатик"

Одна з найцікавіших у Києві: чим унікальна станція метро "Хрещатик"
Столичний метрополітен був відкритий понад 60 років тому. Його стіни зберігають історію та захищають киян та гостей міста від російських дронів та ракет. Однією з перших була відкрита станція "Хрещатик", яка нині залишається однією із найзавантаженіших у підземці.
Відповідне відео оприлюднений "ТиКиїв" в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE.
Чим унікальна станція метро "Хрещатик"
Станція метро "Хрещатик" — це справжня легенда київського підземелля. Вона була відкрита у 1960 році. Станція розташована на червоній гілці, між "Арсенальною" та "Театральною".
Відкрили її у 1960 році. Попри те, що це звичайна колонна станція без особливого декору, вона одразу стала головною точкою в центрі Києва.
Пілони оздоблені мармуром, а майолікові вставки містять рослинні орнаменти, створені за мотивами української килимової орнаментики.
Названо станцію було через вулицю Хрещатик, на якій вона розташована. Цю вулицю вважають серцем столиці.
@ty_kyiv
Легендарна станція метро «Хрещатик» — яку історію приховує станція в самому серці столиці? Дивіться у нашому сюжеті😇 #ТиКиїв #kyiv #історіястанційметро #тикиївхметро #київ #хрещатик♬ оригінальний звук - ТиКиїв
У перші роки відкриття вихід був лише один — у бік Інститутської. Другий вестибюль на розі Хрещатика і Прорізної з'явився аж у 1976 році.
Станція "Хрещатик" стала першою пересадочною станцією у Києві. Зокрема, у 1976 році її з'єднали підземним переходом із станцією "Майдан Незалежності".
Щодня повз станцію "Хрещатик" проходять десятки тисяч пасажирів. І досі, попри доволі простий інтер'єр, саме звідси для багатьох починається знайомство з київським метро.
Раніше Новини.LIVE писали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.
Також Новини.LIVE писали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.