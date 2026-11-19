Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Чтобы открывать для себя новые города и страны, далеко не всегда нужно тратить много денег. Опытная путешественница показала, как всего за стоимость нескольких порций в McDonald's добраться на поезде до одной из самых красивых столиц Европы.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на видео пользователя borsuk.olena в Instagram.

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Путь в Будапешт "за копейки"

Путешественница показала, как наиболее выгодно добраться из Львова в Будапешт на поезде.

Девушка порекомендовала сначала приобрести билеты на рейс Укрзализныци из Львова в Чоп. Они обойдутся в 171 гривну. По её словам, в Интерсити довольно комфортно — много места, тепло и есть розетки в вагонах. Путь занимает пять часов.

В Чопе нужно будет купить билет до венгерского пограничного города Захонь за 307 гривен.

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"Ехать где-то 15 минут, и это самое дорогое, что мы покупали. А сам вокзал здесь просто нереальный: можно съесть хот-дог. Ещё и они очень дружелюбно относятся к животным", — поделилась девушка.

Уже в Захоне нужно на кассе приобрести билет до Будапешта. Чтобы получить бесплатный билет, украинцы должны предъявить свой паспорт. Однако пассажирам нужно отдельно оплатить сбор за место в размере 3 евро (примерно 150 гривен).

В общей сложности за поездку в одну сторону путешественница заплатила 619 гривен. Это доступная цена, которая дает возможность насладиться невероятной красотой европейской столицы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали, что УЗ и Renfe запустили международный рейс Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Поезд будет останавливаться во многих городах Польши и Германии. Цены на билеты стартуют от 15 евро.