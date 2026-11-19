Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Для того, щоб відкривати нові міста та країни далеко не завжди потрібно витрачати багато коштів. Досвідчена мандрівниця показала, як всього за ціною кількох меню McDonald's дістатися потягом до однієї з найгарніших столиць Європи.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача borsuk.olena в Instagram.

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Дорога до Будапешта "за копійки"

Мандрівниця показала, як найвигідніше дістатися зі Львова до Будапешта потягом.

Дівчина порекомендувала спершу придбати квитки на рейс Укрзалізниці зі Львова до Чопа. Вони обійдуться у 171 гривню. За її словами, у Інтерсіті доволі комфортно — багато місця, тепло та є розетки у вагонах. Дорога займає пʼять годин.

У Чопі треба буде придбати квиток до угорського прикордонного міста Захонь за 307 гривень.

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"Їхати десь 15 хвилин, і це найдорожче, що ми купляли. А сам вокзал тут просто нереальний: можна з'їсти хот-дог. Ще й вони дуже дружні до тварин", — поділилась дівчина.

Вже у Захоні треба на касі придбати квиток до Будапешта. Щоб отримати безкоштовний квиток — українці мають пред'явити свій паспорт. Проте пасажирам треба окремо сплатити збір за місце у розмірі 3 євро (приблизно 150 гривень).

Загалом за дорогу в один бік мандрівниця заплатила 619 гривень. Це доступна ціна, яка дає можливість насолодитися неймовірною красою європейської столиці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.