Новый поезд в Европе: маршрут, стоимость билетов и дата запуска

Поезд Frecciarossa 1000. Фото: Tripadvisor

В Европе запустят новый маршрут. Поезд Frecciarossa 1000 — яркая, ало-красная гордость Италии в сфере высокоскоростного железнодорожного транспорта. Он начнет курсировать между столицей Италии и Мюнхеном, столицей южной немецкой земли Баварии, уже летом 2027 года.

Об этом пишет Travel Off Path, передает Новини.LIVE.

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Новый поезд в Европе

Изначально планировалось, что новый рейс будет запущен в декабре 2026 года, но в Германии и Австрии еще продолжаются испытания. Там девять специально модифицированных поездов должны пройти довольно длительный процесс сертификации.

В отличие от поездов European Sleeper, итальянский Frecciarossa 1000 — это дневной высокоскоростной поезд, время в пути без пересадок в одну сторону которого, по прогнозам, составит около 8 часов 30 минут.

Мюнхен и Рим уже соединены прямым ночным поездом ÖBB Nightjet, однако это будет первый прямой дневной высокоскоростной рейс.

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В настоящее время, чтобы добраться из одного из этих европейских городов в другой, путешественникам обычно приходится делать как минимум одну пересадку, чаще всего в Больцано, Вероне, Болонье или Инсбруке. После запуска нового рейса больше не придется играть в "рулетку с пересадками" посреди Альп.

Стоимость билетов на новый поезд пока неизвестна.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что между Финляндией и Швецией запущен самый длинный железнодорожный маршрут в мире. На нем ежедневно курсируют два поезда, которые обслуживает финская государственная железная дорога VR. Из Хельсинки в Стокгольм пассажиры могут добраться за 24 часа.

Также Новини.LIVE писали, что словацкий железнодорожный оператор Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) продолжает летнюю акцию SLOVAK. Проездной билет стоит 35 евро, его можно приобрести без специальной железнодорожной карты. За доплату в размере 1 евро скидкой также можно воспользоваться в поездах высшего класса, таких как SC, EC, Railjet и Railjet Xpress.