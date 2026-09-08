Новий потяг в Європі: маршрут та ціна на квитки та дата запуску

Поїзд Frecciarossa 1000. Фото: Tripadvisor

У Європі запустять новий маршрут. Поїзд Frecciarossa 1000 — яскрава, яскраво-червона гордість Італії у сфері високошвидкісного залізничного транспорту. Він розпочне курсувати між столицею Італії та Мюнхеном, столицею південної німецької землі Баварії, вже влітку 2027 року.

Про це пише Travel Off Path, передає Новини.LIVE.

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Новий потяг в Європі

Спочатку планувалося, що новий рейс буде запущено в грудні 2026 року, але в Німеччині та Австрії ще тривають випробування. Там дев’ять спеціально модифікованих поїздів мають пройти досить тривалий процес сертифікації.

На відміну від поїздів European Sleeper, італійський Frecciarossa 1000 — це денний високошвидкісний поїзд, час у дорозі без пересадок в один бік якого, за прогнозами, становитиме близько 8 годин 30 хвилин.

Мюнхен і Рим уже з’єднані прямим нічним поїздом ÖBB Nightjet, проте це буде перший прямий денний високошвидкісний рейс.

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Нині щоб дістатися між цими європейськими містами мандрівники зазвичай змушені робити щонайменше одну пересадку, найчастіше в Больцано, Вероні, Болоньї або Інсбруку. Після запуску нового рейсу більше не доведеться грати в "рулетку з пересадками" посеред Альп.

Вартість квитків на новий потяг наразі невідома.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що між Фінляндією та Швецією запустили найдовший залізничний рейс у світі. На ньому щодня курсують два потяги, які обслуговує фінська державна залізниця VR. З Гельсінкі до Стокгольма пасажири можуть дістатися за 24 години.

Також Новини.LIVE писали, що словацький залізничний оператор "Železničná spoločnosť Slovensko" (ZSSK) продовжує літню акцію "SLOVAK". Проїзний коштує 35 євро, його можна придбати без спеціальної залізничної картки. За доплату в розмірі 1 євро знижкою також можна скористатися у поїздах вищого класу, таких як SC, EC, Railjet та Railjet Xpress.