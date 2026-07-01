Новый гиперзвуковой самолёт может сократить перелёт между континентами до 3 часов

Новый гиперзвуковой самолёт "Invictus". Фото: Европейское космическое агентство (ESA), Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Путешествие протяженностью более 15 000 км из Великобритании в Австралию уже давно считается одним из самых изнурительных в мире. Путешественникам обычно приходится проводить в воздухе от 22 до 27 часов. Однако благодаря новому гиперзвуковому самолету, разрабатываемому при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА), это время можно сократить до трех часов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Что известно о новом гиперзвуковом самолете "Invictus"

Космический самолет "Invictus", спроектированный для полетов со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, что позволит ему однажды долететь из Лондона до Сиднея всего за три часа.

В отличие от обычного самолета, "Invictus" будет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы, а затем набирать высоту до примерно 25 километров. Оттуда он будет разгоняться до гиперзвуковых скоростей и мчаться вокруг земного шара.

"Invictus" находится на стадии проектирования, и завершение первой фазы разработки ожидается в конце этого года, тогда как испытания двигателей в небольших масштабах должны начаться в 2027 году. Первый полёт самолёта пока запланирован на 2034 год на более низкой скорости, а полномасштабные гиперзвуковые испытания ожидаются к 2036 году.

Самолет «Invictus». Фото: Европейское космическое агентство (ESA).

Сначала "Invictus" будет использоваться для вывода спутников в космос, а не для перевозки пассажиров. Однако, если проект окажется успешным, эту же технологию со временем можно будет применить для обеспечения работы нового поколения сверхскоростных коммерческих рейсов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит приезжать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.