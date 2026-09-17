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Главная Транспорт Новые тарифы в Киеве: когда вернут деньги за неиспользованные поездки

Новые тарифы в Киеве: когда вернут деньги за неиспользованные поездки

Ua ru
17 сентября 2026 17:37
Новые тарифы в киевском транспорте: почему части пассажиров не вернули деньги за неиспользованные поездки
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В КГГА заверили, что в случае, если до 14 сентября (включительно) пассажир не использовал все поездки, приобретенные по старым тарифам, то в течение недели их стоимость должна быть перечислена на баланс транспортной карты. Эти средства можно будет использовать для оплаты поездок по действующим тарифам. В сети жалуются на то, что им неправильно начислили компенсации.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

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Невозвращенные неиспользованные поездки на транспортную карту "Киев Цифровой"

Один из пассажиров обратился к властям Киева и поинтересовался, когда вернут поездки на проездной.

"Исчезли около 60 поездок, а на кошелек мне пополнили 26 грн", — написал он.

Часть пользователей также пожаловалась на аналогичную проблему. Некоторым вернули по 20, 30 грн, другим же вообще не была компенсирована никакая сумма.

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В Киевском цифровом управлении заверили, что в течение этой недели средства за неиспользованные поездки по старым тарифам будут автоматически перечислены на "Кошелек" транспортной карты.

Там уточнили, что речь идет о поездках, приобретенных по старым тарифам, которые остались на транспортной карте после перехода на новые тарифы.

"Как будет происходить перерасчет: например, если на карте осталось 10 поездок по старому тарифу по 6,5 грн, на "Кошелек" будет зачислено 65 грн", — говорится в сообщении.

Пассажиров заверили, что в том случае, если транспортная карта пополнялась несколько раз, то и возвратов будет несколько. Полная стоимость поездок должна быть компенсирована уже к концу этой недели — 20 сентября.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, вместо 30 взимается 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы за перевозку таких пассажиров.

Киев транспорт проезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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