Нові тарифи в транспорті Києва: чому частині пасажирів не повернулись кошти за невикористані поїздки

Громадський транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У КМДА запевняли, що в тому випадку, що якщо до 14 вересня (включно) пасажир не використав усі поїздки, придбані за старими тарифами, то протягом тижня їх вартість мають перерахувати на баланс транспортної карти. Ці кошти можна буде використати для оплати поїздок за актуальними тарифами. В мережі скаржаться на те, що їм неправильно нарахували компенсації.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

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Не повернулись невикористані поїздки на транспорту карту Київ Цифровий

Один з пасажирів звернувся до влади Києва та поцікавився, коли повернуть поїздки на проїзний.

"Зникли близько 60 поїздок, і поповнили мені гаманець на 26 грн", — написав він.

Частина користувачів також поскаржилася на аналогічну проблему. Декому повернулося по 20, 30 грн, іншим же взагалі не було компенсовано жодної суми.

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В Києві Цифровому запевнили, що протягом цього тижня кошти за невикористані поїздки за старими тарифами автоматично перерахують на "Гаманець" транспортної карти.

Там уточнили, що йдеться про поїздки, придбані за старими тарифами, які залишилися на транспортній карті після переходу на нові тарифи.

"Як відбуватиметься перерахунок: наприклад, якщо на карті залишилося 10 поїздок за старим тарифом по 6,5 грн, на Гаманець буде зараховано 65 грн", — йдеться в повідомленні.

Пасажирів запевнили, що в тому випадку, якщо транспортна картка поповнювалася кілька разів, то і повернень буде декілька. Повна вартість поїздок має бути компенсована вже до кінця цього тижня — 20 вересня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.