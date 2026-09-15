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Главная Транспорт Украинцам вернут деньги за неиспользованные поездки: как получить

Украинцам вернут деньги за неиспользованные поездки: как получить

Ua ru
15 сентября 2026 12:33
Проезд в киевском метро: «сгорят» ли неиспользованные поездки по 8 грн
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Приобретённые по старым тарифам киевлянами поездки на общественном транспорте не "сгорят". Неиспользованные поездки будут перечислены на кошелёк транспортной карты в "Киев Цифровой".

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

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Что будет с неиспользованными поездками в Киеве

В КГГА рассказали, что в том случае, если до 14 сентября (включительно) пассажир не использовал все поездки, приобретенные по старым тарифам, то в течение недели их стоимость перечислят на баланс транспортной карты (раздел "Мой кошелек").

Пассажирам пояснили, что 10 поездок стоимостью 65 гривен (по 6,5 грн каждая) автоматически зачислятся на транспортную карту, и их можно будет использовать для оплаты поездок по действующим тарифам.

В КГГА напомнили, что чем больше поездок покупать, тем выгоднее они обойдутся гражданам:

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  • 1–9 поездок — 30 грн;
  • 10–19 — 28,9 грн;
  • 20–29 — 27,8 грн;
  • 30–39 — 26,6 грн;
  • 40–49 – 25,5 грн;
  • 50 поездок – 25 грн.

Чтобы оплатить проезд за счет средств с неиспользованных поездок в "Киев Цифровой", необходимо:

  • открыть "Транспортную карту";
  • выбрать нужную карту;
  • нажать "Мой кошелек" – "Купить поездки".

Проезд можно оплатить в валидаторе как пластиковой, так и цифровой транспортной картой. Если на транспортной карте не будет поездок — валидатор спишет с Кошелька 30 грн за поездку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Киев поезда общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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