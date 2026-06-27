Новые правила в ЕС: каких изменений следует ожидать пассажирам Ryanair

Полет на самолете Ryanair. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Многих путешественников привлекают цены на билеты ирландского лоукостера Ryanair. Так, билеты из Польши в Италию можно приобрести всего за 20–30 долларов. Однако мало кто учитывает, что изменение бронирования, резервирование места и плата за багаж существенно увеличивают расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Ручная кладь Ryanair

Однако исторические изменения в законодательстве ЕС в отношении прав пассажиров могут заставить Ryanair пересмотреть свои действующие правила.

После почти десятилетия переговоров Европейский Совет и Европейский парламент достигли исторического соглашения, которое предоставляет пассажирам право бесплатно перевозить ручную кладь на борту. Путешественники могут взять с собой дополнительно одну небольшую личную сумку, которая должна поместиться под передним сиденьем.

Эксперт по авиации Джеймс Дойл (FRAeS) пояснил, что без доплаты пассажирам разрешат брать на борт сумочку, рюкзак или сумку для ноутбука размерами до 40 см × 30 см × 15 см, а также один небольшой чемодан на колесиках. Как ожидается, его вес не должен превышать 7 кг, а суммарные размеры — 100 см.

"Бюджетные авиакомпании почти наверняка повысят стандартные цены на билеты, чтобы компенсировать утраченные доходы от сборов за багаж. Больше всего выиграют пассажиры, которые путешествуют с минимальным багажом и доплачивают 20–60+ евро за приоритетную посадку или небольшую ручную кладь", — рассказал специалист.

Однако он добавил, что авиакомпании должны предоставлять возможность выбрать более дешевый тариф, если при бронировании вы отказываетесь от небольшого чемодана на колесиках.

Ориентировочно, новые правила должны вступить в силу в течение года. Основатель и генеральный директор Boston Warwick Джеймс сообщил, что нынешние сборы за ручную кладь остаются в силе для всех бронирований на 2026 год и большую часть 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью Ryanair расширит авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры смогут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.

Также Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Авиакомпания также ввела определенные ограничения на перевозку портативных зарядных устройств.