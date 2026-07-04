Рейс авиакомпании Ryanair: в каких аэропортах образуются самые длинные очереди из-за новой системы EES

Пассажиры садятся в самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair назвала аэропорты, которые больше всего пострадали от новой системы въезда/выезда в ЕС (EES). Цифровые пограничные проверки вызывают очереди и задержки в аэропортах Италии, Испании и Франции, которые пользуются популярностью среди туристов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Daily Mail.

Каких аэропортов лучше избегать летом

По данным авиакомпании Ryanair, выполняющей более 3 000 рейсов в день, наибольшие затруднения в испанских аэропортах возникают в Тенерифе-Юг, Пальме, Аликанте и Малаге. Пассажиры также сталкиваются с задержками в Бергамо (Италия), Кракове (Польша) и Париже-Бове (Франция).

Авиакомпания призвала ЕС приостановить внедрение этой системы. В Ryanair заявили, что инфраструктура некоторых аэропортов "не готова" к обслуживанию большого потока пассажиров из-за нехватки персонала и терминалов.

В частности, часто возникали ситуации, когда биометрические данные не загружались в систему, из-за чего некоторых пассажиров просили повторять процедуру регистрации каждый раз при прохождении контроля в аэропорту.

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Главный операционный директор Ryanair Нил МакМахон заявил, что в связи с окончанием учебного года и наступлением самого активного туристического периода года в Европе становится очевидным, что система EES до сих пор не готова к пиковым летним пассажиропотокам.

"Ryanair вновь призывает правительства европейских стран отложить внедрение системы, чтобы защитить пассажиров, семьи и работу аэропортов во время пиковой нагрузки в период школьных каникул, вместо того, чтобы заставлять отдыхающих терпеть ненужный хаос во время паспортного контроля", — подчеркнул он.

Многие отдыхающие пропустили рейсы из-за новой системы. В частности, в апреле более 100 пассажиров easyJet не успели на рейс из Милана (Линате) в Манчестер из-за задержек на паспортном контроле, вызванных внедрением EES. В июне рейс Ryanair из Тулузы в Лондон вылетел без 150 пассажиров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на побережье Адриатического моря.

Также Новини.LIVE писали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полёт.