Путешествие на самолете: почему не стоит указывать на чемодане домашний адрес

Пассажиры в аэропорту ждут свой багаж. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

С приближением лета многие путешественники готовятся отправиться в летний отпуск. Опытный эксперт по путешествиям предупредил пассажиров, почему не следует указывать на чемоданах полный адрес.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Почему не стоит указывать на чемодане домашний адрес

Хотя для многих это может показаться нелогичным, ведь на традиционных багажных бирках есть место для имени, номера телефона, адреса и даже электронной почты.

Однако блогер-путешественник Марк Уолтерс предупредил путешественников, что указание адреса на чемодане может стать причиной ряда мошеннических действий.

В частности, злоумышленники могут использовать этот адрес, чтобы перенаправить ваш чемодан или похитить ценные вещи. Так, тем, кто хочет получить доступ к вашим данным, достаточно всего лишь одной фотографии.

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Так, если на чемодане указаны ваши личные данные, мошенники могут попросить авиакомпанию перенаправить багаж в другое место, получив таким образом доступ к вашим личным вещам.

"Мошенники могут подавать фальшивые заявления в авиакомпанию, говоря: Вот номер моей багажной бирки, где она? О, её там нет, отправьте её в этот отель, по этому адресу". Тогда вам не повезет", — предупредил эксперт.

Да, данные о вашем домашнем адресе также могут сообщить мошенникам о том, что вас не будет дома.

По этой же причине не стоит делиться слишком большим количеством личных данных в социальных сетях. Это касается, в частности, не только багажных бирок, но и посадочных талонов, а также другой информации, которую вы публикуете во время отпуска.

Эксперт также призвал туристов остерегаться поддельных номеров служб поддержки клиентов.

В частности, публикация поста в соцсетях, адресованного вашей авиакомпании, может привести к тому, что вам напишут с фейковых аккаунтов, утверждая, что могут решить вашу проблему, если вы пришлёте свои банковские реквизиты.

Однако авиакомпании не будут запрашивать данные вашей кредитной карты в личных сообщениях — у них уже есть эта информация, поскольку вы приобрели билет.

Он порекомендовал путешественникам убедиться, что они пишут в проверенные каналы службы поддержки клиентов.

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