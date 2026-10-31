Пропускные пункты «Крива — Мамалыга» и «Мирное — Табаки» перенесут на территорию Молдовы: что известно

Пересечение границы. Фото: Госпограничная служба

Из-за постоянных ударов России по пунктам пропуска украинское правительство договаривается о их переносе на территорию соседних стран. В частности, украинцы смогут более безопасно пересекать границу с Молдовой.

Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запрос Новини.LIVE.

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Совместный контроль на пунктах пропуска с Молдовой

Отмечается, что 23 октября 2026 года молдавская сторона направила ноту, в которой выразила согласие на организацию совместного контроля на территории Республики Молдова на автомобильных пунктах пропуска "Крива – Мамалыга" и "Мирное – Табаки". В частности, в настоящее время продолжается нормативное урегулирование этого вопроса.

Как сообщили в Госпогранслужбе, введение совместного контроля состоится после создания необходимых условий для работы украинских контрольных органов на территории Республики Молдова и подписания соответствующих межведомственных протоколов.

Введение совместного контроля на территории Республики Молдова предусматривает оптимизацию контрольных процедур и сокращение времени пересечения государственной границы.

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В ведомстве подчеркнули, что ожидаемые изменения никоим образом не повлияют на требования к документам, подлежащим проверке контрольными органами обоих государств.

Граница с Молдовой. Фото: Новини.LIVE

Перенос пунктов пропуска с Молдовой. Фото: Новини.LIVE

В Госпогранслужбе отметили, что организация совместного контроля на территории Республики Молдова рассматривается как перспективная модель совершенствования пограничного и таможенного контроля, а не только как временная мера реагирования на обстрелы.

В частности, сама организация совместного контроля на территории соседнего государства позволит снизить риски для жизни и здоровья граждан и персонала контрольных органов в случае обстрелов пунктов пропуска на территории Украины.

В соответствии со статьей 18 Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова от 6 октября 2017 года, поддержание общественного порядка, охрана объектов и обеспечение безопасности на совместных автомобильных пунктах пропуска осуществляются компетентными органами государства, на территории которого расположен пункт пропуска.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать, если угроза застала вас во время воздушной тревоги при пересечении границы. Сотрудники ГПСУ будут пытаться как можно быстрее вывести людей за пределы пункта пропуска и рассеять их, чтобы не было скопления в одном месте. При этом оставаться в автомобиле или автобусе и ждать окончания тревоги — это крайне плохая и опасная идея.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.