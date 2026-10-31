Пункти пропуску "Крива – Мамалига" та "Мирне – Табаки" перенесуть на територію Молдови: що відомо

Перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба

Через постійні удари Росії по пунктах пропуску український уряд домовляється перенести їх на територію країн-сусідів. Зокрема, українці зможуть безпечніше перетинати кордон із Молдовою.

Про це йдеться у відповіді Держприкордонслужби на запит Новини.LIVE.

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Спільний контроль на пунктах пропуску з Модовою

Зазначається, що 23 жовтня 2026 року молдовська сторона надіслала ноту, у якій висловила згоду на організацію спільного контролю на території Республіки Молдова в автомобільних пунктах пропуску "Крива – Мамалига" та "Мирне – Табаки". Зокрема, наразі триває нормативне врегулювання цього питання.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, запровадження спільного контролю відбудеться після створення необхідних умов для роботи українських контрольних органів на території Республіки Молдова та підписання відповідних міжвідомчих протоколів.

Запровадження спільного контролю на території Республіки Молдова передбачає оптимізацію контрольних процедур, скорочення часу перетину державного кордону.

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У відомстві підкреслили, що очікувані зміни жодним чином не впливатимуть на вимоги до документів, що підлягають перевірці контрольними органами обох держав.

Кордон з Молдовою. Фото: Новини.LIVE

Перенесення пунктів пропуску з Молдовою. Фото: Новини.LIVE

В Держприкордонслужбі зазначили, що організація спільного контролю на території Республіки Молдова розглядається як перспективна модель удосконалення прикордонного та митного контролю, а не лише як тимчасовий захід реагування на обстріли.

Зокрема, сама організація спільного контролю на території суміжної держави дасть змогу зменшити ризики для життя і здоров’я громадян та персоналу контрольних органів у разі обстрілів пунктів пропуску на території України.

Відповідно до статті 18 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова від 6 жовтня 2017 року, підтримання громадського порядку, охорона об’єктів і забезпечення безпеки у спільних автомобільних пунктах пропуску здійснюються компетентними органами держави, на території якої розташований пункт пропуску.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти, якщо загроза застала вас під час повітряної тривоги при перетині кордону. Працівники ДПСУ будуть намагатися якомога швидше вивести людей за межі пункту пропуску та розсіяти їх, щоб не було скупчення в одному місці. При цьому залишатися у автівці чи автобусі та чекати завершення тривоги — це вкрай погана та небезпечна ідея.

Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.