Общественный транспорт и метро в Киеве: как адаптированы для маломобильных пассажиров (графика)

Пассажиры из числа людей с ограниченными физическими возможностями спускаются в метро столицы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие киевляне и гости города пользуются общественным транспортом — это удобно и выгодно. Часть автопарка в столице обустроена к перевозке пассажиров из числа маломобильных групп. В частности, по Киеву курсируют автобусы и троллейбусы с низким уровнем пола, оборудованные пандусами и прочим.

В Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета сообщили Новини.LIVE, о количестве единиц общественного транспорта, которые обустроены для пассажиров из числа маломобильных групп.

Безбарьерность в автобусах, троллейбусах и трамваях

В Департаменте сообщили, что 100% автобусов и 100% троллейбусов обустроены для пассажиров из числа маломобильных групп. Они оборудованы низким уровнем пола, пандусами и имеют специально оборудованные места для кресел колесных. При этом общая часть низкопольного наземного общественного транспорта в Киеве составляет 89,4%.

Однако в "Киевпастранс" работают над доступностью транспорта. В частности, в прошлом году предприятие получило 8 новых низкопольных трамваев в рамках соглашения с ООО "ТАТРА — ЮГ". Кроме того, сейчас на маршрутах работают 80 современных 100% низкопольных автобусов Isuzu Citiport, вскоре автопарк пополнят еще 5 такими автобусами.

Безбарьерность в метрополитене Киева

В Департаменте сообщили, что на сегодня 12 из 52 действующих станций Киевского метрополитена обустроены для пассажиров из числа маломобильных групп:

Красный Хутор;

Бориспольская;

Вырлица;

Теремки;

Ипподром;

Выставочный центр;

Васильковская;

Голосеевская;

Демеевская;

Левобережная;

Святошин;

Сырец;

вторые вестибюли станций: "Дарница" и "Лесная".

Эти станции оборудованы лифтами, подъемниками и пандусами для нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Инклюзивные станции метро в Киеве. Графика: Новини.LIVE

Там подчеркнули, что большинство станций были введены в эксплуатацию в 1960-2006 годах в соответствии со строительными нормами, действовавшими в то время, а потому обустроить лифты и пандусы, возможно преимущественно во время реконструкции, реставрации с приспособлением или капитального ремонта.

Также в прошлом году на 10 станциях подземки ("Майдан Независимости", "Университет", "Вокзальная", "Крещатик", "Театральная", "Олимпийская", "Площадь Украинских Героев", "Дворец спорта", "Золотые ворота","Арсенальная") было нанесено тактильные элементы доступности (предупредительные, направляющие и информационные полосы) для ориентирования и безопасного перемещения в пространстве станций метрополитена пассажирам с нарушениями зрения.

Пассажиры из числа маломобильных групп также имеют возможность воспользоваться услугами сопровождения для пассажиров из числа маломобильных групп. Для этого за час до запланированной поездки необходимо позвонить по телефону: (044) 238-55-11 и сообщить о своем маршруте.

