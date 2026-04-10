Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Метро в Киеве: какие станции обустроены для маломобильных пассажиров

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 15:00
Общественный транспорт и метро в Киеве: как адаптированы для маломобильных пассажиров (графика)
Пассажиры из числа людей с ограниченными физическими возможностями спускаются в метро столицы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие киевляне и гости города пользуются общественным транспортом — это удобно и выгодно. Часть автопарка в столице обустроена к перевозке пассажиров из числа маломобильных групп. В частности, по Киеву курсируют автобусы и троллейбусы с низким уровнем пола, оборудованные пандусами и прочим.

В Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета сообщили Новини.LIVE, о количестве единиц общественного транспорта, которые обустроены для пассажиров из числа маломобильных групп.

Безбарьерность в автобусах, троллейбусах и трамваях

В Департаменте сообщили, что 100% автобусов и 100% троллейбусов обустроены для пассажиров из числа маломобильных групп. Они оборудованы низким уровнем пола, пандусами и имеют специально оборудованные места для кресел колесных. При этом общая часть низкопольного наземного общественного транспорта в Киеве составляет 89,4%.

Однако в "Киевпастранс" работают над доступностью транспорта. В частности, в прошлом году предприятие получило 8 новых низкопольных трамваев в рамках соглашения с ООО "ТАТРА — ЮГ". Кроме того, сейчас на маршрутах работают 80 современных 100% низкопольных автобусов Isuzu Citiport, вскоре автопарк пополнят еще 5 такими автобусами.

Безбарьерность в метрополитене Киева

В Департаменте сообщили, что на сегодня 12 из 52 действующих станций Киевского метрополитена обустроены для пассажиров из числа маломобильных групп:

Читайте также:
  • Красный Хутор;
  • Бориспольская;
  • Вырлица;
  • Теремки;
  • Ипподром;
  • Выставочный центр;
  • Васильковская;
  • Голосеевская;
  • Демеевская;
  • Левобережная;
  • Святошин;
  • Сырец;
  • вторые вестибюли станций: "Дарница" и "Лесная".

Эти станции оборудованы лифтами, подъемниками и пандусами для нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Метро в Киеве: какие станции обустроены для маломобильных пассажиров - фото 1
Инклюзивные станции метро в Киеве. Графика: Новини.LIVE

Там подчеркнули, что большинство станций были введены в эксплуатацию в 1960-2006 годах в соответствии со строительными нормами, действовавшими в то время, а потому обустроить лифты и пандусы, возможно преимущественно во время реконструкции, реставрации с приспособлением или капитального ремонта.

Также в прошлом году на 10 станциях подземки ("Майдан Независимости", "Университет", "Вокзальная", "Крещатик", "Театральная", "Олимпийская", "Площадь Украинских Героев", "Дворец спорта", "Золотые ворота","Арсенальная") было нанесено тактильные элементы доступности (предупредительные, направляющие и информационные полосы) для ориентирования и безопасного перемещения в пространстве станций метрополитена пассажирам с нарушениями зрения.

Пассажиры из числа маломобильных групп также имеют возможность воспользоваться услугами сопровождения для пассажиров из числа маломобильных групп. Для этого за час до запланированной поездки необходимо позвонить по телефону: (044) 238-55-11 и сообщить о своем маршруте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, изменятся ли тарифы на такси на фоне подорожания топлива и повышения цены на проезд в общественном транспорте. По словам председателя правления Украинской Таксомоторной Ассоциации Андрея Антонюка, в тарифе топливо составляет лишь 25%. Такси дорожает не тогда, когда растут цены на топливо, а когда повышается спрос среди пассажиров.

Также Новини.LIVE сообщали, что сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поезда для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Киев общественный транспорт станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации