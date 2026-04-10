Громадський транспорт та метро в Києві: як адаптовані для маломобільних пасажирів (графіка)

Пасажири з числа маломобільних груп спускаються у підземку столиці.

Багато киян та гостей міста користуються громадським транспортом — це зручно та вигідно. Частина автопарку в столиці облаштована до перевезення пасажирів з числа маломобільних груп. Зокрема, по Києву курсують автобуси й тролейбуси з низьким рівнем підлоги, облаштовані пандусами та іншим.

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради повідомили Новини.LIVE, про кількості одиниць громадського транспорту, які облаштовані для пасажирів з числа маломобільних груп.

Безбар'єрність в автобусах, тролейбусах та трамваях

У Департаменті повідомили, що 100% автобусів та 100% тролейбусів облаштовані для пасажирів з числа маломобільних груп. Вони облаштовані низьким рівнем підлоги, пандусами та мають спеціально обладнані місця для крісел колісних. При цьому загальна частина низькопідлогового наземного громадського транспорту в Києві складає 89,4%.

Проте у "Київпастранс" працюють над доступністю транспорту. Зокрема, минулого року підприємство отримало 8 нових низькопідлогових трамваїв у межах угоди з ТОВ "ТАТРА— ЮГ". Крім того, нині на маршрутах працюють 80 сучасних 100% низькопідлогових автобусів Isuzu Citiport, незабаром автопарк поповнять ще 5 такими автобусами.

Безбар'єрність в метрополітені Києва

В Департаменті повідомили, що на сьогодні 12 із 52 діючих станцій Київського метрополітену облаштовані для пасажирів з числа маломобільних груп:

Червоний Хутір;

Бориспільська;

Вирлиця;

Теремки;

Іподром;

Виставковий центр;

Васильківська;

Голосіївська;

Деміївська;

Лівобережна;

Святошин;

Сирець;

другі вестибюлі станцій: "Дарниця" і "Лісова".

Ці станції обладнані ліфтами, підйомниками та пандусами для потреб осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.

Інклюзивні станції метро в Києві. Графіка: Новини.LIVE

Там підкреслили, що більшість станцій були введені в експлуатацію у 1960–2006 роках відповідно до будівельних норм, що діяли на той час, а тому облаштувати ліфти та пандуси, можливо переважно під час реконструкції, реставрації з пристосуванням або капітального ремонту.

Також минулого року на 10 станціях підземки ("Майдан Незалежності", "Університет", "Вокзальна", "Хрещатик", "Театральна", "Олімпійська", "Площа Українських Героїв", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Арсенальна") було нанесено тактильні елементи доступності (попереджувальні, направляючі та інформаційні смуги) для орієнтування та безпечного переміщення у просторі станцій метрополітену пасажирам з порушеннями зору.

Пасажири із числа маломобільних груп також моють можливість скористатися послугами супроводу для пасажирів із числа маломобільних груп. Для уього за годину до запланованої поїздки необхідно зателефонувати за номером: (044) 238-55-11 та повідомити про свій маршрут.

