Атмосферная станция метро Киева, которая скрывает подземные туннели

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ежедневно столичным метро пользуются тысячи пассажиров. Однако мало кто задумывается о том, какую историю оно скрывает. В частности, одну из станций буквально встраивали в «красную линию».

Об этом сообщает "ТиКиїв" в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

Чем уникальна одна из станций киевского метро

Под театрами Киева скрыта одна из самых атмосферных станций метро — "Театральная", однако мало кто знает её настоящую историю.

Она была открыта 6 ноября 1987 года. Эта станция стала дополнением к центральной, красной ветке.

Сначала станция называлась "Ленинская", но в 1993 году ее переименовали в "Театральную", ведь она расположена рядом с Национальной оперой имени Тараса Шевченко.

Станцию "Театральная" пришлось буквально встраивать в уже готовый участок между "Университетом" и "Крещатиком". Строители метро перерезали перегон и обустроили новую камеру-станцию.

Лишь спустя некоторое время после открытия станции появился переход на "Золотые ворота", который сделал её ключевым пересадочным узлом в центре Киева. Старые туннели, длиной более 300 м каждый, сейчас законсервированы, и доступ к ним имеют только работники метро.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградарь в Киеве. В частности, сейчас метростроители переоборудуют коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не перекрывать движение в густонаселенных районах.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго остаются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.