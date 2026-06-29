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Главная Транспорт Месячный абонемент за 49 евро: как сэкономить на поездках по Европе

Месячный абонемент за 49 евро: как сэкономить на поездках по Европе

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Дата публикации 29 июня 2026 16:39
Nederlandse Spoorwegen (NS) продает проездные за 49 евро: как воспользоваться этой возможностью
Покупка билетов на поезд Nederlandse Spoorwegen (NS). Фото: NS, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Популярность "медленных путешествий" растёт, поскольку туристы стремятся проводить больше времени в одном месте и по-настоящему погрузиться в местную культуру. В Европе туристы могут сэкономить на железнодорожных поездках. В частности, путешествия по Нидерландам станут проще и менее обременительными для кошелька.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

Проездной всего за 49 евро

В Нидерландах стал доступен летний железнодорожный абонемент, предоставляющий посетителям возможность неограниченного передвижения по всей стране в часы низкой загрузки, в выходные и праздничные дни всего за 49 евро в месяц.

Программа NS Flex Dal Vrij была запущена национальной железнодорожной компанией Nederlandse Spoorwegen (NS) в сотрудничестве с правительством. Благодаря ей пассажиры могут существенно сэкономить — обычный месячный проездной обошёлся бы в 127,95 евро.

Однако воспользоваться таким предложением можно только до 30 июня включительно.

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Развитая железнодорожная сеть Нидерландов насчитывает около 400 железнодорожных станций, некоторые из которых, например "Харлем-Централ" и "Лейден", имеют богатую историю.

На новых и крупных вокзалах, в частности в Амстердаме и Утрехте, нередко встречаются поезда с USB-зарядными устройствами, цифровыми табло и бесплатным Wi-Fi.

Месячный абонемент на поезд действует в часы низкой загрузки, а именно с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 и с 18:30 до 6:30. Пассажиры также могут совершать неограниченное количество поездок в выходные дни — с 18:30 пятницы до 4:00 утра понедельника.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что компания Stadler представила первый в мире поезд на водородном топливе для узкоколейки. Они должны выйти на маршруты в Италии уже в 2028 году. Центральным компонентом новых поездов является тяговая система с водородными топливными элементами.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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