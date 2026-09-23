Проезд в Киеве: как сэкономить на поездках по городу

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В июле 2026 года стоимость проезда в Киеве сразу выросла почти в четыре раза. Вместо 8 гривен жителям и гостям столицы приходится платить 30 гривен за одну поездку. Такие расходы существенно бьют по бюджету украинцев, однако есть возможность сэкономить на билетах.

Новини.LIVE расскажут, как выгоднее ездить на общественном транспорте по Киеву.

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Как сэкономить на поездках на транспорте по Киеву

Киевляне и гости города могут сэкономить на проезде, покупая больше поездок. Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.

В частности, при покупке от 1 до 9 поездок одна обойдется в 30 гривен. От 10 до 19 поездок — 28,90 грн за одну, 20–29 поездок — 27,80 грн.

Выгоднее всего покупать от 50 поездок — каждая из них обойдется в 25 гривен.

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У киевлян и гостей столицы есть возможность приобрести пересадочный билет. За 60 грн пассажиры смогут в течение 90 минут неограниченное количество раз пересаживаться между метро и наземным общественным транспортом.

Пассажиры также могут приобрести проездные билеты, при этом один билет обойдется примерно в 23,3–23,6 грн:

46 поездок — 1 088 грн;

62 поездки — 1 463 грн;

92 поездки — 2 156 грн;

124 поездки — 2 888 грн.

Для гостей Киева действуют отдельные безлимитные проездные:

на 24 часа – 375 грн;

на 48 часов – 563 грн;

на 72 часа — 750 грн.

Стоимость безлимитного месячного проездного на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер составляет 3 656 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом нельзя спускаться в метро Киева. Небольшую ручную кладь или багаж нужно перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

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