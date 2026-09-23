Проїзд в Києві: як заощадити на поїздках по місту

Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У липні 2026 року одразу майже у чотири рази зросла вартість проїзду в Києві. Замість 8 гривень мешканцям та гостям столиці доводиться платити 30 гривень за одну поїздку. Такі витрати суттєво б'ють по бюджету українців, проте є можливість заощадити на квитках.

Новини.LIVE розкажуть, як вигідніше їздити на громадському транспорті по Києву.

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Як заощадити на поїздках на транспорті по Києву

Кияни та гості міста можуть заощадити на проїзді, купуючи більше поїздок. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.

Зокрема, купуючи від 1 до 9 поїздок, одна обійдеться у 30 гривень. Від 10 до 19 поїздок обійдуться у 28,90 грн одна, 20–29 поїздок – 27,80 грн.

Найвигідніше купувати від 50 поїздок — кожна з них обійдеться у 25 гривень.

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У киян та гостей столиці є можливість придбати пересадковий квиток. За 60 грн пасажири зможуть протягом 90 хвилин необмежену кількість разів пересідати між метро та наземним комунальним транспортом.

Пасажири також можуть придбати проїзні квитки, де один квиток обійдеться орієнтовно 23,3–23,6 грн:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Для гостей Києва діють окремі безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Вартість безлімітного місячного проїзного на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер на місяць складає 3 656 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.

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