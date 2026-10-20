Поездка в киевском метро: машинист рассказал, как безопасно достать вещь, упавшую за сиденье в вагоне

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров. Практически каждый попадал в ситуацию, когда личная вещь падала под сиденье или под спинку сиденья в салоне вагона метро. Важно знать, как действовать, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Опытный машинист Дмитрий Рода рассказал в TikTok, что делать, если ваши вещи упали под сиденье в метро, передает Новини.LIVE.

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Потеряли вещи в метро

Машинист порекомендовал: если вы случайно уронили ключи, кошелек или телефон за сиденье, доезжайте до конечной станции.

"После того как на конечной станции начнётся высадка, если вы находились во втором, третьем, четвёртом или пятом вагоне, подойдите к дежурной по станции", — рассказал специалист.

Дежурная по станции, узнав о потерянных вещах, передаст информацию машинисту. За время разворота машинист сможет подойти к этому вагону и месту и достать вашу вещь.

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Если вы потеряли вещь в первом вагоне, вы можете напрямую подойти к машинисту, объяснить ситуацию, и за время разворота он сможет вам помочь.

"Самое главное — не пытайтесь самостоятельно доставать свои вещи из-за спинки или из-под сиденья", — предупредил машинист.

Он добавил, что, несмотря на стрессовую ситуацию, очень важно запомнить, где вы сидели, чтобы не тратить лишнее время на поиски.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в киевском метро тестируют зонирование во время работы метро в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.

Также Новини.LIVE писали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.