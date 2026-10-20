Поїздка в метро Києва: машиніст розповів, як безпечно дістати річ, яка впала за сидіння у салоні

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичний метрополітен доставляє у справах тисячі пасажирів. Ледь не кожен потрапляв у ситуацію, коли особиста річ падала під сидушку або під спинку сидіння у салоні вагона підземки. Важливо знати, як діяти, щоб не загрожувати безпеці себе та оточуючих.

Досвідчений машиніст Dmitrij Roda| розповів в TikTok, що робити, якщо ваші речі впали під сидіння в метро, передає Новини.LIVE.

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Загубили речі в метро

Машиніст порекомендував, якщо ви випадково впустили ключі, гаманець чи телефон за сидіння, доїхати до кінцевої станції.

"Після того, як почалася висадка на кінцевої станції, якщо ви знаходились у другому, третьому, четвертому чи п'ятому вагоні, підійдіть до чергової по станції", — розповів фахівець.

Чергова по станції, дізнавшись про загублені речі, передасть інформацію машиністу. За час обороту машиніст зможе підійти до цього вагону та місця і дістати вашу річ.

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Якщо ви загубили річ в першому вагоні, ви можете безпосередньо підійти до машиніста, пояснити ситуацію і за час обороту він зможе вам допомогти.

"Найголовніше, не намагайтеся самому дістати за спинкою чи під сидушкою свої речі", — попередив машиніст.

Він додав, що попри стресову ситуацію, дуже важливо запам'ятати, де ви сиділи, щоб не витрачати зайвий час на пошуки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.

Також Новини.LIVE писали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.