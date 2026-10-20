Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Машиніст метро попередив про дрібницю, яка може загрожувати іншим

Машиніст метро попередив про дрібницю, яка може загрожувати іншим

Ua ru
20 жовтня 2026 07:25
Поїздка в метро Києва: машиніст розповів, як безпечно дістати річ, яка впала за сидіння у салоні
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичний метрополітен доставляє у справах тисячі пасажирів. Ледь не кожен потрапляв у ситуацію, коли особиста річ падала під сидушку або під спинку сидіння у салоні вагона підземки. Важливо знати, як діяти, щоб не загрожувати безпеці себе та оточуючих.

Досвідчений машиніст Dmitrij Roda| розповів в TikTok, що робити, якщо ваші речі впали під сидіння в метро, передає Новини.LIVE.

Реклама

Загубили речі в метро

Машиніст порекомендував, якщо ви випадково впустили ключі, гаманець чи телефон за сидіння, доїхати до кінцевої станції.

"Після того, як почалася висадка на кінцевої станції, якщо ви знаходились у другому, третьому, четвертому чи п'ятому вагоні, підійдіть до чергової по станції", — розповів фахівець.

Чергова по станції, дізнавшись про загублені речі, передасть інформацію машиністу. За час обороту машиніст зможе підійти до цього вагону та місця і дістати вашу річ.

Читайте також:

Якщо ви загубили річ в першому вагоні, ви можете безпосередньо підійти до машиніста, пояснити ситуацію і за час обороту він зможе вам допомогти.

"Найголовніше, не намагайтеся самому дістати за спинкою чи під сидушкою свої речі", — попередив машиніст.

Він додав, що попри стресову ситуацію, дуже важливо запам'ятати, де ви сиділи, щоб не витрачати зайвий час на пошуки.

Раніше  Новини.LIVE розповідали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.

Також Новини.LIVE писали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки. 

Київ метро правила безпека громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації