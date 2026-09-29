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Главная Транспорт Мало кто знает: из-за каких ошибок в билете вас не пустят в поезд УЗ

Мало кто знает: из-за каких ошибок в билете вас не пустят в поезд УЗ

Ua ru
29 сентября 2026 10:55
Ошибки в билете УЗ: что следует знать пассажирам
Электропоезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Согласно правилам Укрзализныци, изменить имя и фамилию в билетах невозможно. Этот запрет распространяется как на внутренние, так и на международные рейсы. Однако незначительные ошибки в фамилии или имени не всегда станут основанием для отказа в поездке.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

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Ошибки в билете УЗ

Каждый пассажир может непреднамеренно допустить ошибку в фамилии или имени при бронировании билета. Кроме того, билеты нередко покупают для нас родственники и друзья.

В Укрзализныце объяснили, можно ли как-то исправить неправильно введенные данные. В частности, после приобретения билета имя и фамилию изменять каким-либо способом уже нельзя. Перевозчик ввёл соответствующие правила, чтобы избежать несанкционированной перепродажи билетов.

Несмотря на такое ограничение, Укрзализныця разрешает допустить до 3 ошибок в имени и фамилии пассажира. При этом билет останется действительным. У пассажира не должно возникнуть проблем при посадке в поезд.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Также Новини.LIVE писали, как воспользоваться программой "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах внутри страны бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

Укрзализныця поезда билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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