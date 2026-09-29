Помилки в квитку УЗ: що варто знати пасажирам

Електропоїзд УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

За правилами Укрзалізниці змінити ім'я та прізвище у квитках неможливо. Така заборона поширюється як на внутрішні, так і на міжнародні рейси. Проте незначні помилки в прізвищі чи імені не завжди стануть підставою відмови у поїздці.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Реклама

Помилки у квитку УЗ

Кожен пасажир може ненавмисно допустити помилку в прізвищі чи імені під час бронювання посадкового документа. Крім того, квитки нерідко викупають для нас рідні та друзі.

В Укрзалізниці пояснили, чи можна якось виправити неправильно внесені дані. Зокрема, після придбання квитка ім’я та прізвище змінювати будь-яким способом вже не можна. Перевізник запровадив відповідне правила для того, щоб уникнути несанкціонованих перепродажів квитків.

Попри таке обмеження, Укрзалізниця дозволяє зробити до 3 помилок в імені та прізвищі пасажира. За цієї умови документ залишатиметься дійсним. У пасажира не повинно виникнути проблем під час посадки у потяг.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Також Новини.LIVE писали, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.